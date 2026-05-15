В Москве началась церемония прощания с телеведущим Владимиром Молчановым.

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Церемония прощания с советским и российским телеведущим, автором программы "До и после полуночи" Владимиром Молчановым началась в храме Святых Космы и Дамиана в Шубине в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Молчанов скончался в возрасте 75 лет от продолжительной болезни.
Церемония совмещена с отпеванием, которое началось в 12.00 мск. Проститься с телеведущим пришли его родные, друзья, коллеги и поклонники, в том числе журналист Юрий Рост, режиссер Иван Цыбин, советский и российский журналист Александр Любимов, телеведущая Яна Чурикова и многие другие.
Тело Молчанова кремируют. Церемонии захоронения после отпевания не будет, процессия состоится позже.
Молчанов работал в Агентстве печати "Новости" (АПН). Занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений. Кроме того, он работал в редакции программы "Время" комментатором международного отдела.
В марте 1987 года в эфир вышел первый выпуск информационно-музыкальной программы "До и после полуночи", ставшей одной из самых популярных программ эпохи "перестройки".
В течение четырех лет, работая на телевидении, одновременно с "До и после полуночи" Молчанов вел программы "Время" и "90 (потом 120) минут". С 1999 года работал в проектах холдинга ВГТРК. Был награжден орденом Почета, являлся лауреатом премии ТЭФИ, а также премии Союза журналистов России "Золотое перо России".