МККК ответил на 17 тысяч запросов о поиске пропавших в конфликте на Украине

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Международный комитет Красного креста (МККК) ответил на 17 тысяч запросов о поиске пропавших без вести людей в ходе конфликта на Украине, заявила в интервью РИА Новости глава делегации МККК в Москве Рания Машлаб.

"На текущий момент мы дали ответ по 17 тысячам запросов из 243 тысяч поступивших обращений", - сказала она в беседе с агентством.