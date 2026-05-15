В МККК рассказали о запросах на поиск пропавших в конфликте на Украине
03:43 15.05.2026
В МККК рассказали о запросах на поиск пропавших в конфликте на Украине

МККК получил более 240 тысяч запросов о поиске пропавших в конфликте на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве. Архивное фото
  • Международный комитет Красного креста получил более 243 тысяч запросов о поиске пропавших без вести в ходе конфликта на Украине с февраля 2022 года.
  • Запросы на поиск пропавших поступают с обеих сторон конфликта.
  • МККК открыл бюро центрального агентства по розыску в Женеве в марте 2022 года.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Международный комитет Красного креста (МККК) получил более 240 тысяч запросов с обеих сторон о поиске пропавших без вести в ходе конфликта на Украине, заявила в интервью РИА Новости глава делегации МККК в Москве Рания Машлаб.
"Если говорить общую цифру пропавших без вести, то с февраля 2022 года мы получили 243 000 запросов о поиске, как гражданских, так и военнослужащих", - сказала она в беседе с агентством.
МККК открыл бюро центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной, в марте 2022 года в Женеве. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных с семьями.
