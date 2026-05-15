11:31 15.05.2026
Минобороны показало видео с военными, вернувшимися из украинского плена

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны опубликовало видео с российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена.
  • Сейчас они находятся в Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, затем их доставят в Россию для лечения и реабилитации.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории российскими военнослужащими.
На кадрах видно, как военнослужащие выходят из здания с российскими флагами и садятся в автобус. Перед ним они хором кричат "Ура!".
Ранее ведомство сообщило о возвращении 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ. Российские военнослужащие находятся в Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Потом их доставят в РФ, они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.
Гуманитарное посредничество при возвращении российских военнослужащих оказали ОАЭ.
