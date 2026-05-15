В Минобороны рассказали о принятых с начала СВО законах о поддержке военных

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. С начала спецоперации при участии Минобороны РФ принято 83 федеральных закона, направленных на социальную поддержку военнослужащих и их семей, сообщил замминистра - начальник Главного военно­-политического управления ВС РФ, генерал армии Виктор Горемыкин.

Пятнадцатого мая в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается день военно-политических органов.

"В целях совершенствования системы социальной поддержки военнослужащих и членов их семей при участии Минобороны России с начала специальной военной операции принято 199 нормативных правовых актов Российской Федерации, из них 83 - федеральные законы", - сказал Горемыкин в интервью газете "Красная звезда" , отвечая на вопрос о важной составляющей деятельности военно-политических органов.

Кроме того, по его словам, в гарнизонах по месту постоянной дислокации развернуты около шестисот центров военно­-социальной работы, а также активно работают женсоветы воинских частей.