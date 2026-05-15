Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали о принятых с начала СВО законах о поддержке военных - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:14 15.05.2026
В Минобороны рассказали о принятых с начала СВО законах о поддержке военных

С начала спецоперации принято 83 закона о соцподдержке военнослужащих

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ в Москве
Здание Министерства обороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства обороны РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С начала спецоперации при участии Минобороны РФ принято 83 федеральных закона, направленных на социальную поддержку военнослужащих и их семей.
  • Развернуто около шестисот центров военно-социальной работы в гарнизонах по месту постоянной дислокации.
  • Организованы переговорные пункты, на базе которых проведено более 15 тысяч телемостов военнослужащих — участников специальной военной операции с родными и близкими.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. С начала спецоперации при участии Минобороны РФ принято 83 федеральных закона, направленных на социальную поддержку военнослужащих и их семей, сообщил замминистра - начальник Главного военно­-политического управления ВС РФ, генерал армии Виктор Горемыкин.
Пятнадцатого мая в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается день военно-политических органов.
Президент РФ Владимир Путин выступает на X съезде Союза машиностроителей России в Национальном центре Россия - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Путин рассказал, что часто встречается с участниками СВО
Вчера, 15:24
"В целях совершенствования системы социальной поддержки военнослужащих и членов их семей при участии Минобороны России с начала специальной военной операции принято 199 нормативных правовых актов Российской Федерации, из них 83 - федеральные законы", - сказал Горемыкин в интервью газете "Красная звезда", отвечая на вопрос о важной составляющей деятельности военно-политических органов.
Кроме того, по его словам, в гарнизонах по месту постоянной дислокации развернуты около шестисот центров военно­-социальной работы, а также активно работают женсоветы воинских частей.
"В группировках войск организованы переговорные пункты, на базе которых проведено уже более 15 тысяч телемостов военнослужащих - участников специальной военной операции с родными и близкими", - отметил Горемыкин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на X съезде Союза машиностроителей России в Национальном центре Россия - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Путин назвал участников СВО героями
Вчера, 15:21
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВиктор ГоремыкинКрасная звездаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала