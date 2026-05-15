МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Киевский режим через зарубежных провокаторов пытался сорвать мероприятия по случаю Дня Победы в других странах, все эти неонацистские устремления провалились, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Эта дезинформационная вакханалия сопровождалась требованиями украинских релокантов к руководству стран их проживания запретить памятные мероприятия под лицемерным предлогом предотвращения разжигания межнациональных конфликтов и снижения градуса социальной напряженности. Все эти неонацистские устремления провалились", - добавила она.