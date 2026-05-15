МИД: Киев пытался сорвать мероприятия на День Победы в других странах
12:02 15.05.2026
МИД: Киев через зарубежных провокаторов пытался сорвать мероприятия к 9 Мая

Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
  • Киевский режим пытался сорвать мероприятия по случаю Дня Победы в других странах заявила Мария Захарова.
  • Провокаторы действовали главным образом через "Всемирный конгресс украинцев".
  • По заявлению Захаровой, все эти попытки провалились.,
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Киевский режим через зарубежных провокаторов пытался сорвать мероприятия по случаю Дня Победы в других странах, все эти неонацистские устремления провалились, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Киевский режим через зарубежных провокаторов, главным образом "Всемирный конгресс украинцев", пытался сорвать праздничные мероприятия в других странах", - говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.
"Эта дезинформационная вакханалия сопровождалась требованиями украинских релокантов к руководству стран их проживания запретить памятные мероприятия под лицемерным предлогом предотвращения разжигания межнациональных конфликтов и снижения градуса социальной напряженности. Все эти неонацистские устремления провалились", - добавила она.
