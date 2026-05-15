МИД назвал "похищенных" с Украины детей частью антироссийской кампании

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Тема якобы похищенных российской стороной с Украины детей – это часть лживой антироссийской кампании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Как мы неоднократно говорили, и Буча, и "похищенные дети" – это часть клеветнической антироссийской кампании, в основе которой лежат лживые утверждения. Права детей ни Киев, ни Запад не интересуют", - сказано в ее комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.