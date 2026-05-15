Рейтинг@Mail.ru
Мерц рассказал, как изменилось его отношение к США - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 15.05.2026
Мерц рассказал, как изменилось его отношение к США

Канцлер Германии Мерц заявил, что его восхищение США не растёт

© REUTERS / Annegret HilseКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© REUTERS / Annegret Hilse
Канцлер Германии Фридрих Мерц . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что его восхищение Соединенными Штатами "не растет".
  • Мерц не рекомендовал бы своим детям переезжать в США, получать там образование и работать из-за сложившегося общественного климата.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что его восхищение Соединенными Штатами "не растет".
"Я большой поклонник Америки. Но сейчас мое восхищение США не растет", - заявил Мерц на Дне немецких католиков в Вюрцбурге. Трансляцию вел телеканал Phoenix.
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
В Европе раскрыли, как Трамп унизил Мерца
3 мая, 01:40
Канцлер добавил, что не рекомендовал бы собственным детям переезжать в Соединенные Штаты, получать там образование и работать.
«
"Там (в США - ред.) внезапно сформировался определенный общественный климат… Сегодня даже самые образованные люди в Америке испытывают большие трудности с поиском работы", - отметил Мерц.
Отношения между Берлином и Вашингтоном ухудшились на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп последнее время критикует Мерца, который заявлял 27 апреля, что западные страны недооценили Иран, а Соединенные Штаты рискуют надолго увязнуть в ближневосточном конфликте. Американский лидер после этого заявил, что канцлер ФРГ работает отвратительно, а Германия при нем сталкивается со всеми возможными проблемами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Вы будете рыдать: Трамп жестко отомстит Европе за себя — и за Россию
3 мая, 08:00
 
В миреГерманияСШААмерикаФридрих МерцДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала