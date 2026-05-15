Мерц рассказал, как изменилось его отношение к США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что его восхищение Соединенными Штатами "не растет".
- Мерц не рекомендовал бы своим детям переезжать в США, получать там образование и работать из-за сложившегося общественного климата.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что его восхищение Соединенными Штатами "не растет".
В Европе раскрыли, как Трамп унизил Мерца
3 мая, 01:40
Канцлер добавил, что не рекомендовал бы собственным детям переезжать в Соединенные Штаты, получать там образование и работать.
«
"Там (в США - ред.) внезапно сформировался определенный общественный климат… Сегодня даже самые образованные люди в Америке испытывают большие трудности с поиском работы", - отметил Мерц.
Отношения между Берлином и Вашингтоном ухудшились на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп последнее время критикует Мерца, который заявлял 27 апреля, что западные страны недооценили Иран, а Соединенные Штаты рискуют надолго увязнуть в ближневосточном конфликте. Американский лидер после этого заявил, что канцлер ФРГ работает отвратительно, а Германия при нем сталкивается со всеми возможными проблемами.