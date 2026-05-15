15:15 15.05.2026 (обновлено: 15:33 15.05.2026)
Мерц заявил, что скоординировал с Трампом позиции перед саммитом НАТО в Анкаре

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
  • Фридрих Мерц провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.
  • В ходе разговора стороны скоординировали позиции перед предстоящим саммитом НАТО в Анкаре.
  • По словам Мерца, он также обсудил с Трампом мирное урегулирование на Украине и ситуацию вокруг Ирана.
БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны "скоординировали позиции" перед предстоящим саммитом НАТО в Анкаре.
"Я провел хороший телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом на его пути обратно из Китая.... Мы скоординировали наши позиции перед саммитом НАТО в Анкаре. США и Германия - сильные партнеры в сильном НАТО", - написал Мерц в соцсети X. Саммит НАТО пройдет в июле в Анкаре.
По словам канцлера, стороны обсудили мирное урегулирование на Украине, а также ситуацию вокруг Ирана и пришли к согласию, что Иран должен сесть за стол и открыть Ормузский пролив. Мерц также вновь подчеркнул, что Ирану нельзя позволить иметь ядерное оружие.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
