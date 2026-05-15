В Мехико прошла акция "Сад памяти" в честь 81-летия Победы

МЕХИКО, 15 мая - РИА Новости. Активисты высадили деревья в городском саду в Мехико в рамках международной акции "Сад памяти", приуроченной к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Акцию в саду Мигеля Идальго в столичном муниципалитете Аскапоцалько мексиканской столицы организовали представители Россотрудничества в Мексике и движение "Волонтеры Победы" при поддержке посольства РФ в Мексике, ассоциации РусАктив и муниципалитета Аскапоцалько.
В церемонии приняли участие мэр Аскапоцалько Нэнси Нуньес Ресендис, депутат Алин Галисия Чаваррия, координатор молодежного крыла партии Morena в штате Мехико Артуро Лопес Роблес, дипломаты, представители аппарата военного атташе России, российские соотечественники и общественные организации.
"Мы с большим удовольствием присоединяемся к этой важной акции, которая утверждает память и напоминает нам, что мир необходимо строить каждый день и на любом рубеже", - заявила Нуньес Ресендис, подчеркнув необходимость сохранения исторической памяти и противодействия проявлениям фашизма.
Софинский в своем выступлении напомнил о потерях СССР в годы войны, но также и о вкладе мексиканской 201-й эскадрильи "Ацтекские орлы", которая участвовала в боях на Тихом океане.
"Те, кто забывают собственную историю, обречены пережить ее вновь. Сохранение памяти о Великой Победе - лучшая гарантия нашего движения в правильном направлении", - сказал дипломат.