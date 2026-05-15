Президиумы академий наук Белоруссии и России обсуждают проекты мегасайенс

МИНСК, 15 мая - РИА Новости. Проекты мегасайенс и подготовку научных кадров планируется рассмотреть на совместном заседании президиумов Национальной академии наук (НАН) Белоруссии и Российской академии наук, сообщил журналистам президент РАН Геннадий Красников.

"Это очередное совместное заседание президиумов Национальной академии наук Белоруссии и Российской академии наук. Мы будем рассматривать организационные вопросы и научные. Научные - в первую очередь мегасайенсы, то есть это такие большие установки, которые у нас есть, они связаны и с синхротронными излучениями, синхротронные излучения для материалов мы также будем смотреть", - сказал Красников перед заседанием.

По его словам, в России открыты такие новые мегасайенс-установки, как НИКА в подмосковной Дубне. "Мы будем... в конце лета запускать СКИФ, источник фотонов для исследования материалов. И, конечно, вопрос, связанный с наноэлектроникой, с нанотехнологиями, сегодня будет в центре обсуждения", - сказал Красников.

На вопрос, какие решения планируется принять, глава РАН ответил, что они связаны с эффективным использованием возможностей науки и исследований, которые ведут белорусские и российские ученые. "Сегодня ставится вопрос о том, чтобы по возможности сократить срок от фундаментальных исследований до внедрения", - добавил Красников. По его словам, эти сроки могут быть разными. "Мы всегда говорим, что любая фундаментальная наука - прикладная. Только иногда от некоторых исследований может и 50-100 лет пройти, а от некоторых - буквально 10 лет, когда оно уже имеет внедрение в промышленность", - сказал глава РАН.

Руководитель НАН Белоруссии Владимир Караник назвал повестку знаковой. "Мы захватываем наиболее актуальные темы. Это мегасайенс-проекты, совместный доступ белорусских учебных к крупнейшим исследовательским проектам в области фундаментальной науки, которые сейчас реализуются в Российской Федерации. Это подготовка кадров высшей квалификации, потому что мы понимаем, что без кадров развитие науки невозможно. Это обсуждение наиболее актуальных и перспективных совместных разработок. Это, конечно же, работа с молодыми учеными как будущее и российской, и белорусской науки", - сказал Караник.