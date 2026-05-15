"МегаФон" ускорил мобильный интернет в более чем 10 округах Подмосковья - РИА Новости, 15.05.2026
13:42 15.05.2026
"МегаФон" ускорил мобильный интернет в более чем 10 округах Подмосковья

Вышка мобильной связи. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. "МегаФон" ускорил мобильный интернет в 12 округах Подмосковья, инженеры оператора построили и модернизировали базовые станции, сообщает пресс-служба компании.
Работы затронули округа Зарайск, Егорьевск, Шатура, Орехово-Зуевский, Шаховская, Рузский и Сергиев-Посадский, а также граничащие со столицей округа Одинцовский, Королев, Домодедово, Солнечногорск и Балашиха. Специалисты оператора построили телеком-оборудование не только в городах, но и поселках, деревнях и СНТ. Так, инженеры "МегаФона" добавили диапазоны в сети четвертого поколения на действующих площадках, а также запустили новые базовые станции в местностях с растущим объемом трафика.
Оператор расширил покрытие не только рядом с жилыми локациями, но и вблизи социально значимых объектов – местных больниц и поликлиник, администраций, парков, общественных пространств и других точек притяжения жителей.
"С приходом теплой погоды часть цифровой активности закономерно смещается из Москвы в Подмосковье: жители столицы чаще уезжают на дачи, в санатории и базы отдыха, а вместе с ними растет нагрузка на сеть. Нам важно обеспечить связью как городские центры, так и небольшие населенные пункты, чтобы абоненты в любой точке региона смогли оставаться на связи и пользоваться любимыми сервисами", — отметил директор московского отделения "МегаФона" Виктор Югай, его слова приводит пресс-служба оператора.
 
