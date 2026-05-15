"МегаФон" ускорил мобильный интернет в более чем 10 округах Подмосковья

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. "МегаФон" ускорил мобильный интернет в 12 округах Подмосковья, инженеры оператора построили и модернизировали базовые станции, сообщает пресс-служба компании.

Работы затронули округа Зарайск, Егорьевск, Шатура, Орехово-Зуевский, Шаховская, Рузский и Сергиев-Посадский, а также граничащие со столицей округа Одинцовский, Королев, Домодедово, Солнечногорск и Балашиха. Специалисты оператора построили телеком-оборудование не только в городах, но и поселках, деревнях и СНТ. Так, инженеры "МегаФона" добавили диапазоны в сети четвертого поколения на действующих площадках, а также запустили новые базовые станции в местностях с растущим объемом трафика.

Оператор расширил покрытие не только рядом с жилыми локациями, но и вблизи социально значимых объектов – местных больниц и поликлиник, администраций, парков, общественных пространств и других точек притяжения жителей.