Эксперт рассказал о преимуществе кнопки медиации в сервисах закупок

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Внедрение кнопки обращения к медиатору в сервисах закупок может помочь сэкономить бизнесу до 30 миллиардов рублей в год, считает вице-президент Международной Ассоциации медиаторов "Сила Диалога" Дмитрий Хрулев.

"Если кнопка обращения к медиатору позволит перевести в переговорную процедуру хотя бы каждое десятое дело из числа договорных споров, арбитражные суды могут получать примерно на 90 тысяч обращений меньше ежегодно. Денежный масштаб тоже заметный. В год это дает около 30 миллиардов рублей расходов, которые можно снять с бизнеса, заказчиков и бюджетных проектов еще до суда", - сказал он интернет-порталу NEWS.ru

Хрулев пояснил, что при средней сумме иска около двух миллионов рублей одна госпошлина составляет около 85 тысяч рублей, а вместе с расходами на юристов, подготовку позиции, переписку, участие в заседаниях минимальная нагрузка сторон может достигать примерно 335 тысяч рублей на одно дело.

Он отметил, что в случае конфликта между заказчиком и поставщиком процесс обычно развивается по единой схеме. Эксперт подчеркнул, что сначала выдвигается претензия, затем следует подача иска, после чего начинаются долгие месяцы судебных разбирательств, экспертиз, заседаний и взаимных обвинений. И, по его словам, за это время контракт оказывается замороженным, а первоначальная проблема зачастую так и остается нерешенной.

"Если спор возникает по ремонту двора, поставке оборудования, обслуживанию лифта, уборке, благоустройству или коммунальной услуге, задержка бьет по жителям. Подрядчик теряет деньги, заказчик получает риск срыва сроков, юристы готовят материалы для суда, бюджет несет лишнюю нагрузку, а люди ждут результата там, где вопрос можно было решить переговорами раньше", - добавил Хрулев.