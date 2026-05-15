В Дагестане и Чечне восстановили системы жизнеобеспечения после паводков

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Все нарушенные в результате паводков в Дагестане и Чечне системы жизнеобеспечения населения восстановлены, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В обоих регионах восстановлены все системы жизнеобеспечения населения", - говорится в сообщении министерства.
Подчеркивается, что из двух пунктов временного размещения в Дагестане домой вернулись все находившиеся там 66 человек, в том числе 17 детей.