Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане и Чечне восстановили системы жизнеобеспечения после паводков - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 15.05.2026 (обновлено: 16:06 15.05.2026)
В Дагестане и Чечне восстановили системы жизнеобеспечения после паводков

МЧС: в Дагестане и Чечне восстановили все нарушенные системы жизнеобеспечения

© РИА Новости / Мария МарикянСотрудники МЧС за работой
Сотрудники МЧС за работой - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Мария Марикян
Сотрудники МЧС за работой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дагестане и Чечне восстановлены все нарушенные из-за паводков системы жизнеобеспечения населения.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Все нарушенные в результате паводков в Дагестане и Чечне системы жизнеобеспечения населения восстановлены, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В обоих регионах восстановлены все системы жизнеобеспечения населения", - говорится в сообщении министерства.
Подчеркивается, что из двух пунктов временного размещения в Дагестане домой вернулись все находившиеся там 66 человек, в том числе 17 детей.
По данным МЧС РФ, всего в Дагестане и Чечне различные выплаты получили почти 29 тысяч пострадавших. Оценочные комиссии продолжают обследование домов для определения размера понесенного ущерба.
Транспортный самолет Ил-76 МЧС России доставил в Сомали более 24 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Спецборт МЧС России доставил в Сомали более 24 тонн гуманитарной помощи
Вчера, 12:05
 
Республика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала