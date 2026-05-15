В Москве задержали группу аферистов, обналичивавших маткапитал

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Группу аферистов, которая под видом образовательных услуг регистрировала ИП на безработных и обналичивала материнский капитал, задержали в Москве, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Деятельность группы из шести человек пресекли мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по г. Москве совместно с полицейскими из Северо-Восточного округа столицы. Задержанным предъявлено обвинение в мошенничестве при получении выплат", - написала Волк в своем канале на платформе "Макс".
Схему придумал ранее судимый мужчина, который вместе с пятью сообщниками регистрировал на безработных людей с финансовыми проблемами ИП, после чего люди передавали управление компанией аферистам. Создав сайт для поиска тех, кто хочет обналичить материнский капитал, они заключали с родителями фиктивные договоры об образовании. После этого фиктивные справки попадали в пенсионный фонд и деньги оказывались у аферистов.
Себе мошенники забирали около 80% от суммы, заработав около 35 миллионов рублей. Всего они успели похитить около 50 миллионов рублей.
Волк добавила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.