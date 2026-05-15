В Москве задержали группу аферистов, обналичивавших маткапитал

Схему придумал ранее судимый мужчина, который вместе с пятью сообщниками регистрировал на безработных людей с финансовыми проблемами ИП, после чего люди передавали управление компанией аферистам. Создав сайт для поиска тех, кто хочет обналичить материнский капитал, они заключали с родителями фиктивные договоры об образовании. После этого фиктивные справки попадали в пенсионный фонд и деньги оказывались у аферистов.