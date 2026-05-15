Футболиста махачкалинского "Динамо" включили в состав сборной Туниса на ЧМ - РИА Новости Спорт, 15.05.2026
21:42 15.05.2026 (обновлено: 21:43 15.05.2026)
Футболиста махачкалинского "Динамо" Мастури внесли в состав сборной Туниса на ЧМ

© Соцсети махачкалинского "Динамо"Хазем Мастури
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури вошел в состав сборной Туниса на чемпионат мира 2026 года.
  • В состав сборной Туниса также вошел бывший защитник казанского «Рубина» Монтассар Тальби.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Полузащитник махачкалинского "Динамо" Хазем Мастури вошел в состав сборной Туниса на чемпионат мира 2026 года, сообщает Федерация футбола Туниса в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Также в состав вошел бывший защитник казанского "Рубина" Монтассар Тальби, который на данный момент выступает в составе французского "Лорьяна".
Чемпионат мира пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Сборная Туниса сыграет в группе F с командами Японии, Швеции и Нидерландов.
Мастури 28 лет. Он выступает в составе махачкалинского клуба с августа 2025 года. В текущем сезоне он сыграл за команду 28 матчей и забил четыре мяча.
