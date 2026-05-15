11:40 15.05.2026
Мамиашвили назвал торжеством справедливости допуск россиян с флагом

© РИА Новости / Мария Девахина | Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Решение бюро Объединенного мира борьбы (UWW) вернуть российским атлетам право выступать с флагом и гимном страны является знаковым событием, существовавший запрет был незаконным, но теперь справедливость восстановлена, заявил РИА Новости президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
UWW в пятницу сообщил о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований без ограничений, решение вступает в силу немедленно. Россияне будут обозначаться в протоколах аббревиатурой RUS. На церемониях награждения будет играть гимн страны в случае завоевания спортсменами золотых медалей.
"Конечно, для нас это знаковое событие. Но хочу отметить, что нашим друзьям и партнерам сегодня понятна одна простая вещь – (существовавшие ранее) ограничения были введены незаконно. Поэтому справедливость восторжествовала", - сказал Мамиашвили.
Российские и белорусские борцы были отстранены с 2022 года, после начала СВО. В 2023 году UWW допустил россиян и белорусов к участию в турнирах в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В январе 2026-го российские и белорусские юниоры получили право выступать без ограничений.
СпортМихаил МамиашвилиUWWМеждународный олимпийский комитет (МОК)Борьба
 
