Боец ММА Малыхин объявил о завершении карьеры после победы над Кейном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский боец MMA Анатолий Малыхин объявил о завершении карьеры после победы над Умаром Кейном.
- Малыхин победил Кейна техническим нокаутом в четвертом раунде и вернул себе чемпионский пояс азиатской лиги ONE.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (MMA) Анатолий Малыхин объявил о завершении карьеры после победы над сенегальцем Умаром Кейном в бое-реванше за чемпионский пояс азиатской лиги ONE в Бангкоке (Таиланд).
В пятницу Малыхин победил Кейна техническим нокаутом в четвертом раунде. После боя он сообщил о завершении карьеры.
"Я хочу сказать одно: спасибо мистеру Чатри (Ситйодтонгу - соучредителю и директору ONE) за эти лучшие шесть лет в моей жизни. Вы поменяли мою жизнь, но я перестал получать удовольствие от этого дела. Сегодня здесь много моих братьев, они прилетели с Кузбасса, со всей России. Их здесь больше половины зала. Здесь Петр Ян, который прилетел и провел со мной все две недели, поддерживал меня. Мистер Чатри, спасибо вам за это прекрасное время, я закончил", - сказал Малыхин в интервью после боя.
Малыхину 38 лет, он провел в смешанных единоборствах 16 боев, в которых одержал 15 побед и потерпел одно поражение. Россиянин продолжает владеть поясами организации в среднем и полутяжелом весах. На счету 34-летнего Кейна теперь два поражения и семь побед.
9 ноября 2024, 12:37