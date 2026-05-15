В пещерах на Мальдивах во время дайвинга погибли пять итальянцев

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пять граждан Италии погибли во время дайвинга в пещерах на Мальдивах, сообщил итальянский МИД.
"Пять граждан Италии погибли в результате происшествия во время подводной экскурсии с аквалангом на атолле Вааву на Мальдивах. Сообщается, что дайверы погибли при попытке исследовать пещеры на глубине 50 метров", - говорится в сообщении дипломатического ведомства.
Подчеркивается, что итальянский МИД и посольство следят за ситуацией, дипмиссия поддерживает связь с семьями погибших.
