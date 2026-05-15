08:42 15.05.2026 (обновлено: 08:46 15.05.2026)
В пещерах на Мальдивах во время дайвинга погибли пять итальянцев

МИД Италии: в пещерах на Мальдивах во время дайвинга погибли 5 граждан страны

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пять граждан Италии погибли во время дайвинга на Мальдивах, сообщили в МИД страны.
  • Инцидент произошел на атолле Вааву на глубине 50 метров при попытке исследовать пещеры.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пять граждан Италии погибли во время дайвинга в пещерах на Мальдивах, сообщил итальянский МИД.
«

"Пять граждан Италии погибли в результате происшествия во время подводной экскурсии с аквалангом на атолле Вааву на Мальдивах. Сообщается, что дайверы погибли при попытке исследовать пещеры на глубине 50 метров", - говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Подчеркивается, что итальянский МИД и посольство следят за ситуацией, дипмиссия поддерживает связь с семьями погибших.
