Краткий пересказ от РИА ИИ В Магадане выпал майский снег, из-за чего спасатели привели все силы и средства в режим повышенной готовности.

Жителям рекомендовали не выезжать за пределы населенных пунктов из-за снегопадов и метелей.

В Магадане фиксируют множество мелких ДТП, так как многие жители региона уже поменяли зимнюю резину на летнюю и не были готовы к майскому снегу.

МАГАДАН, 15 мая - РИА Новости. Магаданские спасатели привели все силы и средства в режим повышенной готовности, на побережье региона сильные метели и резкий ветер, сообщил РИА Новости начальник ЦУКС ГУ по Магаданской области Дмитрий Андреев.

Ранее спасатели предупредили о снегопадах и метелях в Магаданской области . Жителям региона рекомендовали не выезжать за пределы населенных пунктов.

"У нас сильный снег, снег с дождем местами. Прогнозируют усиление ветра до 20 метров в секунду. Характер погоды сохранится в течение двух суток. Холодный фронт подошел нам с Хабаровского края . В превентивных целях приостановлена работа паромной переправы через реку Яна. Главное управление МЧС региона находится в готовности к реагированию на возможные происшествия", - сообщил Андреев

"Вот ждем автоинспекторов, врезался человек на летней резине в мою машину. Я не дурак переобуваться так рано, а он не удержался. Я на середине перекрестка встал из-за того, что произошел затор. Человек не стал дожидаться, не убедился, еще и газанул. И вот такой грустный итог", - рассказал РИА Новости житель Магадана Александр Безменов.

Циклон на побережье Магаданской области пришел из Хабаровского края и столкнулся с холодными воздушными массами из Якутии. Это привело к понижению температуры, сообщила РИА Новости ведущий синоптик Гидрометцентра России по Магаданской области Юлия Рауцепт.