В Магадане выпал майский снег - РИА Новости, 15.05.2026
09:21 15.05.2026 (обновлено: 09:28 15.05.2026)
В Магадане выпал майский снег

В Магадане выпал майский снег, на побережье сильные метели и резкий ветер

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Магадане выпал майский снег, из-за чего спасатели привели все силы и средства в режим повышенной готовности.
  • Жителям рекомендовали не выезжать за пределы населенных пунктов из-за снегопадов и метелей.
  • В Магадане фиксируют множество мелких ДТП, так как многие жители региона уже поменяли зимнюю резину на летнюю и не были готовы к майскому снегу.
МАГАДАН, 15 мая - РИА Новости. Магаданские спасатели привели все силы и средства в режим повышенной готовности, на побережье региона сильные метели и резкий ветер, сообщил РИА Новости начальник ЦУКС ГУ по Магаданской области Дмитрий Андреев.
Ранее спасатели предупредили о снегопадах и метелях в Магаданской области. Жителям региона рекомендовали не выезжать за пределы населенных пунктов.
"У нас сильный снег, снег с дождем местами. Прогнозируют усиление ветра до 20 метров в секунду. Характер погоды сохранится в течение двух суток. Холодный фронт подошел нам с Хабаровского края. В превентивных целях приостановлена работа паромной переправы через реку Яна. Главное управление МЧС региона находится в готовности к реагированию на возможные происшествия", - сообщил Андреев.
В Магадане фиксируют множество мелких ДТП, многие жители региона уже поменяли зимнюю резину на летнюю и не были готовы к таким сюрпризам майской погоды.
"Вот ждем автоинспекторов, врезался человек на летней резине в мою машину. Я не дурак переобуваться так рано, а он не удержался. Я на середине перекрестка встал из-за того, что произошел затор. Человек не стал дожидаться, не убедился, еще и газанул. И вот такой грустный итог", - рассказал РИА Новости житель Магадана Александр Безменов.
Циклон на побережье Магаданской области пришел из Хабаровского края и столкнулся с холодными воздушными массами из Якутии. Это привело к понижению температуры, сообщила РИА Новости ведущий синоптик Гидрометцентра России по Магаданской области Юлия Рауцепт.
"Почему снег, а не дождь идет. Циклон многоцентровый, депрессия, этот центр сместился из Хабаровского края. У нас еще один центр находится в континентальных районах Магаданской области, который сместился из Якутии. Поэтому резко понизилась температура. Такая погода продлится еще сегодня и завтра. Осадки от умеренных до сильных", - сообщила Рауцепт.
