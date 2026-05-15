"Локомотив" обыграл "Ак Барс" и вышел вперед в финале Кубка Гагарина

КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" одержал победу над казанским "Ак Барсом" в третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Казани завершилась победой гостей со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Максим Березкин (12-я минута), Рихард Паник (18), Никита Черепанов (34) и Артур Каюмов (60). У "Ак Барса" отличился Митчелл Миллер (30).
15 мая 2026
Завершен
29:30 • Mitchell Miller
11:55 • Максим Березкин
17:32 • Рихард Паник
33:16 • Никита Черепанов
59:50 • Артур Каюмов
Миллер повторил рекорд результативности среди защитников в одном розыгрыше плей-офф КХЛ. На счету американца 21 очко (7 голов + 14 передач) в 17 играх текущего розыгрыша Кубка Гагарина. Он повторил достижение бывшего защитника магнитогорского "Металлурга" Криса Ли, совершившего 21 (1+20) результативное действие в 18 матчах плей-офф сезона-2016/17.
Каюмов также отметился голевым пасом и преодолел отметку в 300 очков в КХЛ. В активе нападающего 301 балл (128+173).
Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Локомотива", являющегося действующим обладателем Кубка Гагарина. Следующий матч пройдет в Казани 17 мая.
"Локомотив" завершил регулярный чемпионат на первом месте в таблице Западной конференции. На пути к финалу команда обыграла московский "Спартак" (4-1), уфимский "Салават Юлаев" (4-0) и омский "Авангард" (4-3). "Ак Барс" финишировал третьим на Востоке. Ранее в плей-офф казанцы одержали победы над челябинским "Трактором" (4-1), минским "Динамо" (4-0) и магнитогорским "Металлургом" (4-1).