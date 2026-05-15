Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" обыграл "Ак Барс" и вышел вперед в финале Кубка Гагарина - РИА Новости Спорт, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:46 15.05.2026
"Локомотив" обыграл "Ак Барс" и вышел вперед в финале Кубка Гагарина

"Локомотив" обыграл "Ак Барс" и вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. Финал. "Ак Барс" (Казань) - "Локомотив" (Ярославль)
Хоккей. КХЛ. Финал. Ак Барс (Казань) - Локомотив (Ярославль) - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ярославский «Локомотив» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в третьем матче финальной серии плей-офф КХЛ со счетом 4:1.
  • Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Локомотива».
  • Митчелл Миллер из «Ак Барса» повторил рекорд результативности среди защитников в одном розыгрыше плей-офф КХЛ, набрав 21 очко.
КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" одержал победу над казанским "Ак Барсом" в третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Казани завершилась победой гостей со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Максим Березкин (12-я минута), Рихард Паник (18), Никита Черепанов (34) и Артур Каюмов (60). У "Ак Барса" отличился Митчелл Миллер (30).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
15 мая 2026 • начало в 19:00
Завершен
Ак Барс
1 : 4
Локомотив
29:30 • Mitchell Miller
(Нэйтан Тодд, Александр Хмелевский)
11:55 • Максим Березкин
(Алексей Береглазов, Артур Каюмов)
17:32 • Рихард Паник
33:16 • Никита Черепанов
(Денис Алексеев)
59:50 • Артур Каюмов
Календарь Турнирная таблица История встреч
Миллер повторил рекорд результативности среди защитников в одном розыгрыше плей-офф КХЛ. На счету американца 21 очко (7 голов + 14 передач) в 17 играх текущего розыгрыша Кубка Гагарина. Он повторил достижение бывшего защитника магнитогорского "Металлурга" Криса Ли, совершившего 21 (1+20) результативное действие в 18 матчах плей-офф сезона-2016/17.
Каюмов также отметился голевым пасом и преодолел отметку в 300 очков в КХЛ. В активе нападающего 301 балл (128+173).
Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Локомотива", являющегося действующим обладателем Кубка Гагарина. Следующий матч пройдет в Казани 17 мая.
"Локомотив" завершил регулярный чемпионат на первом месте в таблице Западной конференции. На пути к финалу команда обыграла московский "Спартак" (4-1), уфимский "Салават Юлаев" (4-0) и омский "Авангард" (4-3). "Ак Барс" финишировал третьим на Востоке. Ранее в плей-офф казанцы одержали победы над челябинским "Трактором" (4-1), минским "Динамо" (4-0) и магнитогорским "Металлургом" (4-1).
Егор Сурин - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
"Локо" обыграл "Спартак" в первом матче финальной серии МХЛ
14 мая, 18:14
 
ХоккейСпортКубок ГагаринаАртур КаюмовМаксим БерезкинРихард ПаникАк БарсЛокомотив (Ярославль)Металлург (Магнитогорск)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Перенесен
    Я. Синнер
    Д. Медведев
    654
    272
  • Футбол
    16.05 17:00
    Челси
    Манчестер Сити
  • Футбол
    16.05 16:30
    Боруссия М
    Хоффенхайм
  • Футбол
    16.05 16:30
    Бавария
    Кельн
  • Футбол
    16.05 16:30
    Фрайбург
    РБ Лейпциг
  • Хоккей
    16.05 17:20
    Италия
    Канада
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала