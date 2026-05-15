В Ливане шесть человек погибли при израильских ударах

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ливане шесть человек погибли в результате израильских ударов по трем районам на юге страны.

Двое молодых людей погибли и один получил ранения при атаке израильского беспилотника на автомобиль у главной мечети в городе Набатия.

Четверо человек погибли от удара израильского беспилотника в поселении Харуф.

БЕЙРУТ, 15 мая — РИА Новости. Шесть человек погибли в результате израильских ударов по трем районам на юге Ливана, говорится в заявлении минздрава страны, опубликованном в пятницу.

Минздрав Ливана в среду сообщал, что количество жертв израильских ударов по Ливану со 2 марта возросло до 2 896, ранения получили 8 824 человек.

"Израильский беспилотник двумя ударами атаковал автомобиль у хусейнии (главной мечети города - ред.) в городе Набатия, в результате погибли двое молодых людей, еще один человек получил ранения", — говорится в заявлении

Согласно отчету, погибшие находились в районе, чтобы получить продовольственную помощь. В результате удара также были повреждены три машины скорой помощи службы Набатии, одна из них полностью выведена из строя. Пострадавших среди спасателей нет.

"Еще четверо погибли в ночь на четверг от удара израильского беспилотника в поселении Харуф", - говорится в сообщении.