15:05 15.05.2026
В Ливане шесть человек погибли при израильских ударах

Автомобиль скорой помощи в Ливане. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ливане шесть человек погибли в результате израильских ударов по трем районам на юге страны.
  • Двое молодых людей погибли и один получил ранения при атаке израильского беспилотника на автомобиль у главной мечети в городе Набатия.
  • Четверо человек погибли от удара израильского беспилотника в поселении Харуф.
БЕЙРУТ, 15 мая — РИА Новости. Шесть человек погибли в результате израильских ударов по трем районам на юге Ливана, говорится в заявлении минздрава страны, опубликованном в пятницу.
Минздрав Ливана в среду сообщал, что количество жертв израильских ударов по Ливану со 2 марта возросло до 2 896, ранения получили 8 824 человек.
"Израильский беспилотник двумя ударами атаковал автомобиль у хусейнии (главной мечети города - ред.) в городе Набатия, в результате погибли двое молодых людей, еще один человек получил ранения", — говорится в заявлении.
Согласно отчету, погибшие находились в районе, чтобы получить продовольственную помощь. В результате удара также были повреждены три машины скорой помощи службы Набатии, одна из них полностью выведена из строя. Пострадавших среди спасателей нет.
"Еще четверо погибли в ночь на четверг от удара израильского беспилотника в поселении Харуф", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что израильский беспилотник также нанес удар по западному кварталу в районе промышленной зоны поселения Кфар-Румман, где был ранен один человек.
