14:41 15.05.2026
В Ливане заявили, что Израиль нанес удар рядом с больницей в Тире

NNA: ВВС Израиля нанесли удар рядом с больницей "Хирам" в Тире, есть раненые

Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израильская авиация нанесла удар по объекту рядом с больницей "Хирам" в Тире, заявил глава совета директоров больницы Салмана Идейби.
  • Двое медбратьев получили легкие ранения, отделение неотложной помощи приняло семь человек с различными ранениями, их состояние стабильное.
БЕЙРУТ, 15 мая — РИА Новости. Израильская авиация нанесла удар по объекту рядом с больницей "Хирам" в Тире, крупнейшем городе на юге Ливана, есть раненые среди сотрудников и пациентов, заявил глава совета директоров больницы Салмана Идейби.
«

"Двое медбратьев получили легкие ранения в результате удара израильского противника по центру "Народной помощи" рядом с больницей. Отделение неотложной помощи приняло семь человек с различными ранениями, их состояние стабильное", — сказал Идейби ливанскому национальному агентству NNA.

По его словам, из-за мощной взрывной волны в больнице были повреждены окна и часть гипсокартонных потолков.
Ливанский военно-полевой источник сообщил РИА Новости, что израильская авиация также нанесла удары по нескольким зданиям возле главной мечети в городе Набатия в 40 километрах от Тира.
Минздрав Ливана в среду сообщал, что количество жертв израильских ударов по Ливану со 2 марта возросло до 2 896, ранения получили 8 824 человек.
