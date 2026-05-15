В Ливане заявили, что Израиль нанес удар рядом с больницей в Тире

Краткий пересказ от РИА ИИ Израильская авиация нанесла удар по объекту рядом с больницей "Хирам" в Тире, заявил глава совета директоров больницы Салмана Идейби.

Двое медбратьев получили легкие ранения, отделение неотложной помощи приняло семь человек с различными ранениями, их состояние стабильное.

БЕЙРУТ, 15 мая — РИА Новости. Израильская авиация нанесла удар по объекту рядом с больницей "Хирам" в Тире, крупнейшем городе на юге Ливана, есть раненые среди сотрудников и пациентов, заявил глава совета директоров больницы Салмана Идейби.

« "Двое медбратьев получили легкие ранения в результате удара израильского противника по центру "Народной помощи" рядом с больницей. Отделение неотложной помощи приняло семь человек с различными ранениями, их состояние стабильное", — сказал Идейби ливанскому национальному агентству NNA.

По его словам, из-за мощной взрывной волны в больнице были повреждены окна и часть гипсокартонных потолков.

Ливанский военно-полевой источник сообщил РИА Новости, что израильская авиация также нанесла удары по нескольким зданиям возле главной мечети в городе Набатия в 40 километрах от Тира.