Госдеп заявил, что переговоры между Израилем и Ливаном прошли продуктивно

ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Третий раунд переговоров между Израилем и Ливаном прошел продуктивно и позитивно и возобновится 15 мая для обсуждения дальнейших деталей, согласно заявлению представителя госдепартамента США.

"Мы посвятили весь день продуктивным и позитивным переговорам между Израилем Ливаном , которые продолжались с 9 утра до 5 вечера. Мы рассчитываем продолжить эту работу завтра", - передает журналист портала Axios Барак Равид слова представителя госдепа.

Ранее глава МИД Ливана Юсеф Раджи заявил, что на нынешнем этапе Бейрут не ведет переговоры о мирном соглашении или нормализации отношений с Израилем, приоритетом Бейрута остается прекращение ударов.

Израиль настаивает на включении в повестку вопроса разоружения ливанского шиитского сопротивления и демилитаризации южных районов Ливана, граничащих с Израилем.

Режим прекращения огня между Ливаном и Израилем начал действовать с 16 апреля, однако израильская авиация и артиллерия продолжает ежедневные удары по территории Ливана. Движение " Хезболлах " отвечает атаками на израильских военных в пограничной зоне. В ЦАХАЛ регулярно обвиняют "Хезболлах" в нарушении режима прекращения огня.