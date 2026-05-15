Госдеп заявил, что переговоры между Израилем и Ливаном прошли продуктивно

ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Третий раунд переговоров между Израилем и Ливаном прошел продуктивно и позитивно и возобновится 15 мая для обсуждения дальнейших деталей, согласно заявлению представителя госдепартамента США.
Ранее глава МИД Ливана Юсеф Раджи заявил, что на нынешнем этапе Бейрут не ведет переговоры о мирном соглашении или нормализации отношений с Израилем, приоритетом Бейрута остается прекращение ударов.
Израиль настаивает на включении в повестку вопроса разоружения ливанского шиитского сопротивления и демилитаризации южных районов Ливана, граничащих с Израилем.
Режим прекращения огня между Ливаном и Израилем начал действовать с 16 апреля, однако израильская авиация и артиллерия продолжает ежедневные удары по территории Ливана. Движение "Хезболлах" отвечает атаками на израильских военных в пограничной зоне. В ЦАХАЛ регулярно обвиняют "Хезболлах" в нарушении режима прекращения огня.
По данным министерства здравоохранения Ливана, число погибших в результате израильских ударов по стране со 2 марта достигло 2896 человек, еще 8824 получили ранения.
