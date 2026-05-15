12:05 15.05.2026
Ликсутов: металлообрабатывающие компании Москвы приняли участие в выставке

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Предприятия Москвы, в том числе резиденты ОЭЗ "Технополис Москва", показали разработки в сфере металлообработки и аддитивных технологий на международной специализированной выставке "Металлообработка‑2026", заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что среди новинок — роботизированные сварочные комплексы, высокоскоростной лазерный агрегат и специальный полимер для подшипниковых узлов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город системно поддерживает предприятия, специализирующиеся на развитии отечественного станкостроения. В столичной особой экономической зоне компании производят инновационное лазерное и роботизированное оборудование, преобразователи частоты, оказывают услуги по ремонту станков с числовым программным управлением и 3D-печати песчаных форм для литья металлов", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Свои разработки представили четыре предприятия-резидента ОЭЗ "Технополис Москва". Компания "Технорэд" показала роботизированный комплекс с ячейкой на коллаборативном роботе для укладки грузов на поддоны. Также посетителям показали сварочного промышленного робота с позиционером и заготовкой. Он может помочь оценить стабильность качества шва, точность повторения траектории и возможности адаптации под разные типы изделий. Еще одно решение — сварочная ячейка на коллаборативном роботе. Она подойдет производствам, которым необходима автоматизация сварки.

Другая компания "Лассард" представила высокоскоростной лазерный комплекс нового поколения с системой перемещения на линейных двигателях. Данная конструкция обеспечивает высокую динамику работы, снижает влияние вибраций и позволяет сохранять стабильное качество резки даже при интенсивной эксплуатации. Кроме того, на стенде показали лазерный сварочный аппарат и гравировщик.

Еще одно предприятие "Приводная техника" совместно с компанией "Сибур" привезла на выставку специальный полимер для подшипниковых узлов. Решение позволяет снизить расход смазочных материалов и эксплуатационную нагрузку на промоборудование. Посетители выставки могли увидеть высокоточный редуктор, а также систему линейного перемещения — автоматизированную винтовыми модулями, каретками и направляющими, работающими без смазки и обслуживания.

Компактный 3D‑принтер представил бизнес‑направление "Аддитивные технологии" топливного дивизиона "Росатома". Устройство изготовлено на Московском заводе полиметаллов (входит в компанию "ТВЭЛ"), который в феврале этого года получил статус технопарка. Принтер создан для предприятий страны, вузов, научных институтов и клиник. Он компактнее и экономичнее аналогов, например, потребляет меньше энергии. С его помощью можно быстро печатать металлические детали — от элементов для самолетов и космических аппаратов до стоматологических имплантов и запчастей для оборудования. Данная техника делает 3D‑печать доступнее для многих организаций.

Ряд инновационных разработок продемонстрировала на выставке компания "Лазеры и аппаратура". Это станок для точной обработки деталей с пятью координатами, лазерный станок для сварки, резки и наплавки в ручном и автоматическом режимах, а также комплекс для послойного выращивания сложных металлических деталей из порошка. Предприятие также показало систему числового программного управления (ЧПУ) собственного производство.

Программное обеспечение этой системы внесли в единый реестр российских программ. Она подходит для работы с лазерным, электроэрозионным и другим оборудованием.

"Бивертех" представил на выставке три российских фрезерных обрабатывающих центра с ЧПУ. Например, среди новинок — пятиосевая модель, которая позволяет работать с заготовками до 800 миллиметров, занимая минимум места в цехе. Другая разработка — компактный пятиосевой станок с планшайбой диаметром 250 миллиметров, площадь размещения которого составляет два квадратных метра. Третья единица оборудования рассчитана на тяжелую обработку крупных деталей и способна функционировать круглосуточно в режиме 24/7. Устройство внесено в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России.

Столица активно развивает проминфраструктуру для высокотехнологичных предприятий. Компании наращивают выпуск продукции и запускают инновационные производства благодаря городским решениям.

Все это вносит вклад в реализацию национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Ранее Ликсутов сообщал, что свыше 15 резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" представили разработки на 28-й международной выставке электроники ExpoElectronica.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
 
