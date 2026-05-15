Лекарства из Мордовии отправятся в Египет и ОАЭ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая – РИА Новости. Лекарства из Мордовии будут поставлять в Египет и Объединенные Арабские Эмираты, сообщает пресс-служба главы российского региона.

Глава Мордовии Артем Здунов обсудил фармацевтическое партнерство с председателем управления здравоохранения Арабской Республики Египет Ахмедом Эль‑Собки на полях Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КазаньФорум".

"Экономический кейс Мордовии можно рассматривать как образец: в короткие сроки вам удалось значительно улучшить экономическую ситуацию и сократить долговую нагрузку. Мы успели познакомиться с мордовскими компаниями на стенде. Особенно впечатлены фармацевтической отраслью", - приводятся в сообщении слова Эль‑Собки.

Было отмечено, что группа компаний "Промомед" – один из лидеров российской фарминдустрии. На саранском заводе "Биохимик" выпускается более 330 лекарственных препаратов. Они предназначены для лечения самого широкого спектра заболеваний – неврологических и инфекционных, онкологии и сахарного диабета. Еще 150 препаратов находятся на стадии разработки, включая антибиотики пятого поколения. Научная база создана в Мордовском госуниверситете имени Огарева – в Центре биотехнологий и медицины ведутся разработки генно-инженерных препаратов для терапии диабета и ожирения.

"Мы рассматриваем Египет как перспективное направление для расширения экспортных поставок, промышленной кооперации и научно-образовательного взаимодействия. По итогам 2025 года экспорт в арабское государство составил почти 84 тысячи долларов", - цитирует пресс-служба слова Здунова.

Отмечается, что у Мордовии и Египта плотно налажены гуманитарные связи – в Мордовском университете обучаются студенты из арабской страны. В этом году запущены чартерные авиарейсы из Саранска в Шарм-Эль-Шейх – авиасообщение способствует развитию туристического потока и упрощает логистику для деловых поездок и экспортно-импортных операций.

"Также делегация Мордовии встретилась с руководством министерства экономики и туризма Объединенных Арабских Эмиратов. Были рассмотрены планы по увеличению взаимного товарооборота, в том числе в фармацевтике", - подчеркивается в сообщении.

XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" проходит в Казани 13-15 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.