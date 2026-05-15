Лавров выразил полную поддержку и солидарность Кубе

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россия выражает полную поддержку и солидарность Кубе и кубинскому народу, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Президент Кубы Мигель Лиас-Канель заявил в среду о "драматическом обострении" энергетического кризиса на острове вследствие ужесточения экономической блокады со стороны США, которая, по его словам, направлена на то, чтобы взять народ в заложники и настроить его против собственного правительства.