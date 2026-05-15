Рейтинг@Mail.ru
Страны БРИКС должны иметь сопоставимое с G7 влияние, заявил Лавров - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:36 15.05.2026
Страны БРИКС должны иметь сопоставимое с G7 влияние, заявил Лавров

Лавров: недопустимо, что страны БРИКС имею меньшее влияние чем G7

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны БРИКС дают около 40% глобального ВВП.
  • По словам Сергея Лаврова, страны БРИКС должны иметь сопоставимое с G7 влияние.
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая - РИА Новости. Недопустимо, что страны БРИКС, дающие около 40% глобального ВВП, не имеют сопоставимого влияния с "Большой семеркой", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Недопустимо, когда так называемая "семерка", на которую приходится менее трети мирового производства, продолжает определять политику и практику Бреттон-Вудских институтов, а государства БРИКС, дающие около 40% глобального ВВП, сопоставимого влияния не имеют", - сказал Лавров на заседании совета МИД БРИКС.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Лавров назвал БРИКС точкой сборки сил, ратующих за справедливый миропорядок
Вчера, 20:18
 
В миреРоссияСергей ЛавровБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала