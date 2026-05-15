Страны БРИКС должны иметь сопоставимое с G7 влияние, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Страны БРИКС дают около 40% глобального ВВП.
- По словам Сергея Лаврова, страны БРИКС должны иметь сопоставимое с G7 влияние.
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая - РИА Новости. Недопустимо, что страны БРИКС, дающие около 40% глобального ВВП, не имеют сопоставимого влияния с "Большой семеркой", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Недопустимо, когда так называемая "семерка", на которую приходится менее трети мирового производства, продолжает определять политику и практику Бреттон-Вудских институтов, а государства БРИКС, дающие около 40% глобального ВВП, сопоставимого влияния не имеют", - сказал Лавров на заседании совета МИД БРИКС.