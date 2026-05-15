Запад хранит полное молчание о "языковом геноциде" Киева, заявил Лавров - РИА Новости, 15.05.2026
20:32 15.05.2026 (обновлено: 20:47 15.05.2026)
Запад хранит полное молчание о "языковом геноциде" Киева, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ООН и страны Европы хранят молчание о «лингвистическом геноциде» Киева в отношении русского языка.
  • Лавров подчеркнул, что требование уважать языковые права человека закреплено в Уставе ООН.
  • Министр отметил, что никто из европейских и других зарубежных представителей не упоминает о неприемлемости политики Киева в отношении русского языка.
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая – РИА Новости. ООН и страны Европы хранят полное молчание о "лингвистическом геноциде" Киева в отношении русского языка, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы будем особо отстаивать закрепленное в Уставе (ООН - ред.) требование уважать языковые, религиозные права человека. Неприемлемо, когда взращенный Западом нацистский режим в Киеве законодательно запретил русский язык", - сказал он на заседании совета министров иностранных дел стран БРИКС.
"Ни генеральный секретарь, ни другие его сотрудники не произносят никакого нарекания по этому поводу, хранят полное молчание. Собственно, никто из европейских и других зарубежных представителей, которые общаются с режимом (Владимира – ред.) Зеленского, считают для себя это возможным, даже не упоминают о неприемлемости осуществляемого этим режимом "лингвистического геноцида", - подчеркнул министр.
