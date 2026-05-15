Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ООН и страны Европы хранят молчание о «лингвистическом геноциде» Киева в отношении русского языка.
- Лавров подчеркнул, что требование уважать языковые права человека закреплено в Уставе ООН.
- Министр отметил, что никто из европейских и других зарубежных представителей не упоминает о неприемлемости политики Киева в отношении русского языка.
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая – РИА Новости. ООН и страны Европы хранят полное молчание о "лингвистическом геноциде" Киева в отношении русского языка, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ни генеральный секретарь, ни другие его сотрудники не произносят никакого нарекания по этому поводу, хранят полное молчание. Собственно, никто из европейских и других зарубежных представителей, которые общаются с режимом (Владимира – ред.) Зеленского, считают для себя это возможным, даже не упоминают о неприемлемости осуществляемого этим режимом "лингвистического геноцида", - подчеркнул министр.