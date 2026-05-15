Лавров назвал смену генсека ООН шансом на наведение порядка в организации
20:23 15.05.2026 (обновлено: 20:26 15.05.2026)
Лавров назвал смену генсека ООН шансом на наведение порядка в организации

Лавров: смена генсека ООН дает шанс на наведение порядка в организации

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил о шансе навести порядок в ООН.
  • По его словам, этот шанс дает смена генсека организации в текущем году.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Смена генсекретаря ООН в этом году дает шанс на наведение порядка во всемирной организации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В нынешнем году состоятся выборы нового генерального секретаря. Его смена открывает реальную возможность для наведения порядка во всемирной организации. Или так - дает не реальную возможность, а какой-то шанс. Мы прекрасно понимаем реалии", - сказал он на заседании совета министров иностранных дел стран БРИКС.
