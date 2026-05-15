Лавров назвал смену генсека ООН шансом на наведение порядка в организации

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Смена генсекретаря ООН в этом году дает шанс на наведение порядка во всемирной организации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В нынешнем году состоятся выборы нового генерального секретаря. Его смена открывает реальную возможность для наведения порядка во всемирной организации. Или так - дает не реальную возможность, а какой-то шанс. Мы прекрасно понимаем реалии", - сказал он на заседании совета министров иностранных дел стран БРИКС.