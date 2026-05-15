Лавров призвал продолжать формирование механизмов трансграничных расчетов

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Важно продолжить формирование устойчивых к внешним рискам механизмов трансграничных расчетов, прежде всего, в национальных валютах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
“В этом контексте важно продолжить формирование устойчивых к внешним рискам механизмов трансграничных расчетов, прежде всего, в национальных валютах, равно как и инфраструктуры для наращивания взаимной торговли”, - сказал он на заседании совета министров иностранных дел стран БРИКС.