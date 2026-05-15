Работа БРИКС против экстремизма и терроризма особо актуальна, заявил Лавров
20:10 15.05.2026 (обновлено: 20:17 15.05.2026)
Работа БРИКС против экстремизма и терроризма особо актуальна, заявил Лавров

Лавров: совместная работа БРИКС против экстремизма и терроризма особо актуальна

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что работа БРИКС против экстремизма и терроризма особо актуальна.
  • Лавров подчеркнул, что ряд стран использует экстремизм и терроризм как предлог для давления на неугодные правительства.
  • На заседании совета министров иностранных дел стран БРИКС Лавров отметил важность укрепления сотрудничества в формате БРИКС по противодействию различным угрозам международной стабильности.
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мая – РИА Новости. Совместная работа БРИКС против экстремизма и терроризма особо актуальна, когда ряд стран использует их для давления на неугодные правительства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"С учетом комплексного характера угроз международной стабильности уделяем особое внимание укреплению сотрудничества в формате БРИКС по противодействию терроризму и экстремизму, коррупции, незаконному обороту наркотиков, обеспечению безопасности в сфере использования информационных и коммуникационных технологий. Такая совместная работа особенно актуальна, когда ряд стран использует упомянутые проблемы как предлог экономического, политического, да и военного давления на неугодные правительства", - сказал Лавров на заседании совета министров иностранных дел стран БРИКС.
