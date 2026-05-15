Произошедшее на пресс-конференции с Лавровым поразило журналиста

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X прокомментировал инцидент с сотрудником СМИ, мешавшим министру иностранных дел России Сергею Лаврову на пресс-конференции.
"На пресс-конференции Лаврова журналист дважды прервал его. <...> Министр преподал ему урок этикета", — написал он.
Глава МИД сделал замечание корреспонденту, который мешал присутствующим во время выступления. Лавров уже начал говорить, когда тот громко включил перевод. Глава МИД помолчал несколько секунд, а потом спросил по-английски: "Можете ли вы нас покинуть? Кто издает звуки: вы или ваш телефон?"
Это не помогло. Звук опять заполнил комнату, где проводилась пресс-конференция. Тогда министр еще раз обратился к нарушителю порядка, пригрозив, что если он не отдаст свой телефон, то охрана достанет оружие.