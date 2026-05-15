Произошедшее на пресс-конференции с Лавровым поразило журналиста
19:06 15.05.2026 (обновлено: 23:46 15.05.2026)
Произошедшее на пресс-конференции с Лавровым поразило журналиста

Боуз прокомментировал замечание Лаврова журналисту на пресс-конференции

  • Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал инцидент с представителем СМИ, который мешал Сергею Лаврову на пресс-конференции.
  • Лавров сделал замечание журналисту, который громко включил перевод во время его выступления.
  • Сергей Лавров находится с трехдневным визитом в Нью-Дели, где принял участие в мероприятиях по линии БРИКС и провел переговоры с коллегами из нескольких стран.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X прокомментировал инцидент с сотрудником СМИ, мешавшим министру иностранных дел России Сергею Лаврову на пресс-конференции.
«

"На пресс-конференции Лаврова журналист дважды прервал его. <...> Министр преподал ему урок этикета", — написал он.

Глава МИД сделал замечание корреспонденту, который мешал присутствующим во время выступления. Лавров уже начал говорить, когда тот громко включил перевод. Глава МИД помолчал несколько секунд, а потом спросил по-английски: "Можете ли вы нас покинуть? Кто издает звуки: вы или ваш телефон?"
Это не помогло. Звук опять заполнил комнату, где проводилась пресс-конференция. Тогда министр еще раз обратился к нарушителю порядка, пригрозив, что если он не отдаст свой телефон, то охрана достанет оружие.
Лавров находится с трехдневным визитом в Нью-Дели. Он принял участие в мероприятиях по линии БРИКС и провел переговоры с коллегами из Индии, Таиланда, Египта, Ирана, Малайзии.
