13:09 15.05.2026 (обновлено: 13:14 15.05.2026)
Лавров: Путин испытал ЕС на зрелость, предложив Шредера для переговоров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин испытал европейцев на политическую зрелость, предложив Герхарда Шредера в качестве предпочтительного переговорщика для диалога Москвы с Европой.
  • После заявления российского лидера в Европе поднялась дискуссия по поводу этой идеи.
  • Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин испытал европейцев на политическую зрелость, когда назвал экс-канцлера Германии Герхарда Шредера предпочтительным переговорщиком для диалога Москвы с Европой, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Президент Путин испытал европейцев на их политическую зрелость и чуткость, я бы так сказал, когда в ответ на вопрос 9 мая в рамках вечерней пресс-конференции сказал, что бывший канцлер ФРГ может быть представителем европейцев на переговорах с Россией", - сказал министр журналистам.
Как отметил Лавров, после заявлений российского лидера в Европе поднялся шум, однако некоторые, в том числе в Германии, не стали отвергать такую возможность.
"Очень забавная получилась дискуссия после такого ответа нашего президента", - подчеркнул он.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда "для этого настанет правильный момент".
Позже Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между РФ и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее Шредер, но отметил, что пусть европейцы сами выбирают такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
