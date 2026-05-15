Лавров: Путин испытал ЕС на зрелость, предложив Шредера для переговоров

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин испытал европейцев на политическую зрелость, когда назвал экс-канцлера Германии Герхарда Шредера предпочтительным переговорщиком для диалога Москвы с Европой, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Очень забавная получилась дискуссия после такого ответа нашего президента", - подчеркнул он.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда "для этого настанет правильный момент".
Позже Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между РФ и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее Шредер, но отметил, что пусть европейцы сами выбирают такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.