11:07 15.05.2026 (обновлено: 13:12 15.05.2026)

Лавров проинформировал партнеров по БРИКС о ситуации на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Сергей Лавров проинформировал своих партнеров по БРИКС о ситуации на Украине.
  • Лавров отметил, что, несмотря на отсутствие высказываний коллег по поводу украинского кризиса на заседаниях, Россия дала принципиальную оценку происходящему.
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проинформировал своих партнеров по БРИКС о ситуации на Украине.
Лавров находится с трехдневным визитом в индийской столице. Ранее он принял участие в мероприятиях по линии БРИКС, а также провел переговоры с главами МИД Индии, Таиланда, Египта и Ирана.
"Насчет украинского кризиса, никто из моих коллег на вчерашнем и сегодняшнем заседаниях не высказывался, но повторю, мы дали принципиальную оценку тому, что происходит", - сказал Лавров на подходе к российским СМИ.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. В 2026 году в БРИКС председательствует Индия.
