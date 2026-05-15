Лавров проинформировал партнеров по БРИКС о ситуации на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Сергей Лавров проинформировал своих партнеров по БРИКС о ситуации на Украине.
- Лавров отметил, что, несмотря на отсутствие высказываний коллег по поводу украинского кризиса на заседаниях, Россия дала принципиальную оценку происходящему.
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проинформировал своих партнеров по БРИКС о ситуации на Украине.
"Насчет украинского кризиса, никто из моих коллег на вчерашнем и сегодняшнем заседаниях не высказывался, но повторю, мы дали принципиальную оценку тому, что происходит", - сказал Лавров на подходе к российским СМИ.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. В 2026 году в БРИКС председательствует Индия.