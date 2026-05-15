Лавров проинформировал партнеров по БРИКС о ситуации на Украине

Лавров отметил, что, несмотря на отсутствие высказываний коллег по поводу украинского кризиса на заседаниях, Россия дала принципиальную оценку происходящему.

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проинформировал своих партнеров по БРИКС о ситуации на Украине.

Таиланда, Египта и Ирана. Лавров находится с трехдневным визитом в индийской столице. Ранее он принял участие в мероприятиях по линии БРИКС , а также провел переговоры с главами МИД Индии

"Насчет украинского кризиса, никто из моих коллег на вчерашнем и сегодняшнем заседаниях не высказывался, но повторю, мы дали принципиальную оценку тому, что происходит", - сказал Лавров на подходе к российским СМИ.