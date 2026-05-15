Рейтинг@Mail.ru
Лавров сделал замечание журналисту на пресс-конференции - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 15.05.2026 (обновлено: 15:20 15.05.2026)
Лавров сделал замечание журналисту на пресс-конференции

Лавров сделал замечание журналисту, который мешал ему во время пресс-конференции

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавров сделал замечание журналисту, который мешал ему во время пресс-конференции.
  • Он попросил его покинуть мероприятие из-за создаваемого шума.
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал замечание журналисту, который мешал ему во время пресс-конференции.
Лавров уже начал говорить, когда журналист громко включил перевод. Лавров замолчал на несколько секунд, а потом спросил по-английски: "Можете ли вы нас покинуть? Кто издает звуки: вы или ваш телефон?"
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Захарова пошутила над американским журналистом на пресс-конференции Лаврова
20 января, 13:12
Это не помогло. Звук опять заполнил комнату, где проводилась пресс-конференция. Тогда министр еще раз обратился к журналисту.
"Можете ли вы выйти? Я не шучу", — сказал Лавров. Затем он обратился к своей охране: "Ребята, выведите его отсюда".
После этого он предупредил журналиста: "Если вы не отдадите свой телефон, они достанут оружие".
Позже официальный представитель МИД Мария Захарова уточнила, что никого из зала не выводили.
"После двух просьб оператору сделать звук в телефоне потише предложили отложить аппарат на время пресс-конференции. Что и было сделано. Далее все прошло штатно", — написала она в Telegram-канале.
Лавров находится с трехдневным визитом в Нью-Дели. Он принял участие в мероприятиях по линии БРИКС и провел переговоры с коллегами из Индии, Таиланда, Египта, Ирана, Малайзии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Лавров предложил журналисту самому ответить на вопрос о Франции
26 марта, 22:48
 
РоссияСергей ЛавровИндияНью-ДелиМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала