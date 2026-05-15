Лавров сделал замечание журналисту на пресс-конференции

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал замечание журналисту, который мешал ему во время пресс-конференции.

Лавров уже начал говорить, когда журналист громко включил перевод. Лавров замолчал на несколько секунд, а потом спросил по-английски: "Можете ли вы нас покинуть? Кто издает звуки: вы или ваш телефон?"

Это не помогло. Звук опять заполнил комнату, где проводилась пресс-конференция. Тогда министр еще раз обратился к журналисту.

"Можете ли вы выйти? Я не шучу", — сказал Лавров. Затем он обратился к своей охране: "Ребята, выведите его отсюда".

После этого он предупредил журналиста: "Если вы не отдадите свой телефон, они достанут оружие".

Позже официальный представитель МИД Мария Захарова уточнила, что никого из зала не выводили.

"После двух просьб оператору сделать звук в телефоне потише предложили отложить аппарат на время пресс-конференции. Что и было сделано. Далее все прошло штатно", — написала она в Telegram-канале