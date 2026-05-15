10:53 15.05.2026 (обновлено: 10:56 15.05.2026)
Лавров: Россия выполняет обязательства по поставкам энергоносителей в Китай

  • Россия выполняет все обязательства по поставкам энергоносителей в Китай, заявил глава МИД Сергей Лавров.
  • Между Москвой и Пекином существуют разветвленные договоренности, закрепленные контрактами и межправительственными соглашениями.
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая - РИА Новости. Россия выполняет все обязательства по поставкам энергоносителей в Китай, у Москвы и Пекина есть разветвленные договоренности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"У нас с Китайской Народной Республикой есть разветвленные договоренности, закрепленные контрактами, межправительственными договорами, соглашениями, практически во всех сферах межгосударственного общения, в том числе и в торгово-экономической, инвестиционной сферах, включая и, конечно же, поставки энергоносителей. И на основе этих соглашений мы добросовестно выполняем все свои обязательства", - сказал Лавров по итогам своего визита в Индию и участия в СМИД БРИКС.
