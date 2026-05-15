Россия не будет использовать принцип "разделяй и властвуй", заявил Лавров - РИА Новости, 15.05.2026
10:51 15.05.2026 (обновлено: 11:00 15.05.2026)
Россия не будет использовать принцип "разделяй и властвуй", заявил Лавров

Лавров: РФ не будет играть по принципу "разделяй и властвуй" с Китаем и США

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не будет использовать принцип "разделяй и властвуй", выстраивая свои отношения с Китаем и США, заявил глава МИД Сергей Лавров.
  • По словам Лаврова, такая политика не является методом Москвы и КНР.
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая – РИА Новости. Россия не будет играть в игры по принципу "разделяй и властвуй", выстраивая свои отношения с Китаем и США, это не методы Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы никогда не будем участвовать в очередных играх, еще (Генри – ред.) Киссинджер завещал, что отношения Вашингтона и с Пекином, и с Москвой должны быть лучше, чем отношения между Пекином и Москвой. Вот эта игра, в которую американцы и колонизаторы в целом играют долгие годы, "разделяй и властвуй", нам она знакома, она до сих пор весьма и весьма жива в западной политики. Это не наш метод, это не метод Китайской Народной Республики", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на подходе к российским СМИ.
