Лавров: Индия могла бы стать посредником между Ираном и арабскими странами

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая – РИА Новости. Индия могла бы стать посредником в нормализации отношений между Ираном и арабскими странами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам по итогам своего визита в Индию и участия в СМИД БРИКС.
"Я не думаю, что БРИКС должен обязательно претендовать на роль модератора", - сказал он, отвечая на вопрос, почему бы объединению не предложить посредническую помощь в процессе нормализации отношений Ирана с арабскими странами.
В то же время российский министр напомнил об отдельных членах БРИКС, в частности, тех, что "так или иначе, заинтересован в том, чтобы в Ормузском проливе и Персидском заливе не было никаких проблем".