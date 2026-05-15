Лавров: Индия могла бы стать посредником между Ираном и арабскими странами - РИА Новости, 15.05.2026
10:51 15.05.2026
Лавров: Индия могла бы стать посредником между Ираном и арабскими странами

Флаг Индии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Индия могла бы стать посредником в нормализации отношений между Ираном и арабскими странами.
  • Он отметил, что некоторые страны БРИКС заинтересованы в стабильности в Ормузском проливе и Персидском заливе.
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая – РИА Новости. Индия могла бы стать посредником в нормализации отношений между Ираном и арабскими странами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам по итогам своего визита в Индию и участия в СМИД БРИКС.
"Я не думаю, что БРИКС должен обязательно претендовать на роль модератора", - сказал он, отвечая на вопрос, почему бы объединению не предложить посредническую помощь в процессе нормализации отношений Ирана с арабскими странами.
В то же время российский министр напомнил об отдельных членах БРИКС, в частности, тех, что "так или иначе, заинтересован в том, чтобы в Ормузском проливе и Персидском заливе не было никаких проблем".
"Ну, вот Индия – председатель (в БРИКС – ред.). Она напрямую зависит от поставок нефти, в том числе из этого региона. Почему бы не предложить свои добрые услуги в качестве председательствующей в БРИКС страны, пригласить для начала Иран и Эмираты поговорить и не допустить вражды?" - заявил Лавров.
В миреИндияИранРоссияСергей ЛавровБРИКСВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
