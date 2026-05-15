Киев должен обеспечить права нацменьшинств на Украине, заявил Лавров

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая – РИА Новости. Обеспечение прав нацменьшинств на Украине не может быть условием урегулирования, Киев должен сделать это без каких-либо взаимных уступок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я, кстати, слышу, когда западным коллегам, некоторым американским в том числе напоминаю об этом, они говорят: "вот будет урегулирование, там обязательно инкорпорируем эту проблему, эту задачу - вернуться к соблюдению прав человека в сфере языка и религии". Но это не может быть одним из условий регулирования", - сказал министр на пресс-конференции.
"Это должно быть сделано без всяких каких-либо взаимных уступок, а просто потому, что это обязанность Украины не только по уставу ООН, но и по своей собственной конституции, которую никто не отменял и в которой права русского и других национальных меньшинств закреплены и гарантируются государством", - сказал министр.