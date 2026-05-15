Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Сергей Лавров заявил, что на палестинских территориях ликвидируют даже намек на создание государства Палестины.
- Лавров отметил, что ситуация вокруг Ирана, положение дел в Ливии, Йемене и Сирии сплетаются в клубок противоречий, усложняя обстановку на Ближнем Востоке и на севере Африки.
- Лавров подчеркнул, что практически каждая из упомянутых им "горячих точек" является результатом грубого вмешательства западных стран в дела других государств.
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на палестинских территориях ликвидируют даже намек на создание государства Палестины.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий выступает источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское государство.
"Осуществляется процесс ликвидации даже любых намеков на создание палестинского государства в нарушение решения Организации Объединенных Наций", - сказал он на пресс-конференции.
"Практически каждая из упомянутых мной горячих точек является результатом грубого вмешательства западных стран в дела той или иной страны", - подчеркнул Лавров.
