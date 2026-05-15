Лавров рассказал, о чем договорились на встрече Путина и Трампа на Аляске

- Сергей Лавров находится с трехдневным визитом в индийской столице и ранее провел переговоры с главами МИД Индии, Таиланда, Египта и Ирана.
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая - РИА Новости. На встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске были достигнуты договоренности о базовых принципах урегулирования конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Переговоры президента РФ Владимира Путина и Трампа прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.