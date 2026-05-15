Лавров рассказал о путях урегулирования украинского конфликта

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая – РИА Новости. Россия выступает за дипломатическое урегулирование украинского конфликта, но если не получится, то все цели будут достигнуты в рамках СВО, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Как сказал президент (России Владимир – ред.) Путин, мы при всех обстоятельствах будем достигать целей специальной военной операции. Предпочтительно – дипломатическим путем, но если нет, то продолжим делать это в рамках специальной военной операции", - сказал он на пресс-конференции.