Лавров: у России и США есть понимания, достигнутые в переговорах на Аляске - РИА Новости, 15.05.2026
10:37 15.05.2026 (обновлено: 10:49 15.05.2026)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России и США есть четкие понимания, достигнутые по итогам переговоров лидеров двух стран на Аляске.
  • Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф приезжал в Москву с американскими идеями о том, как обеспечить долгосрочное урегулирование конфликта на Украине.
  • Президент РФ Путин на встрече на Аляске выразил готовность поддержать американские инициативы.
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у РФ и США есть четкие понимания, достигнутые по итогам переговоров лидеров двух стран на Аляске.
"Мы всегда говорили, что у нас есть четкие понимания по итогам переговоров, которые состоялись в Анкоридже, на Аляске 15 августа нынешнего года. Я напомню, мы об этом не раз говорили, президент об этом не раз упоминал, за неделю до этого саммита приезжал в Москву спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и он привез американские идеи о том, как обеспечить долгосрочное, устойчивое урегулирование конфликта на Украине. Эти идеи опирались на понимание США первопричин нынешнего кризиса. Включая недопустимость вовлечения Украины в НАТО и включая признание реалий на земле, которые сложились по итогам состоявшихся референдумов. Мы взяли это в работу. Через неделю на встрече на Аляске президент (РФ) Путин сказал, что он готов поддержать американские инициативы, предложения", - заявил Лавров на подходе к российским СМИ.
