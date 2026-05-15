Лавров: у России и США есть понимания, достигнутые в переговорах на Аляске

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у РФ и США есть четкие понимания, достигнутые по итогам переговоров лидеров двух стран на Аляске.
"Мы всегда говорили, что у нас есть четкие понимания по итогам переговоров, которые состоялись в Анкоридже, на Аляске 15 августа нынешнего года. Я напомню, мы об этом не раз говорили, президент об этом не раз упоминал, за неделю до этого саммита приезжал в Москву спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и он привез американские идеи о том, как обеспечить долгосрочное, устойчивое урегулирование конфликта на Украине. Эти идеи опирались на понимание США первопричин нынешнего кризиса. Включая недопустимость вовлечения Украины в НАТО и включая признание реалий на земле, которые сложились по итогам состоявшихся референдумов. Мы взяли это в работу. Через неделю на встрече на Аляске президент (РФ) Путин сказал, что он готов поддержать американские инициативы, предложения", - заявил Лавров на подходе к российским СМИ.