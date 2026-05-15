Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил о готовности России оказывать помощь Кубе на фоне блокады - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 15.05.2026 (обновлено: 10:39 15.05.2026)
Лавров заявил о готовности России оказывать помощь Кубе на фоне блокады

Лавров заявил о готовности России оказывать помощь Кубе на фоне блокады США

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности России оказывать поддержку Кубе на фоне экономической американской экономической блокады.
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей выразил готовность Москвы оказывать поддержку Гаване в ее требовании о прекращении американской экономической блокады острова, заявили в пятницу в МИД РФ.
"С российской стороны выражена готовность оказывать содействие Гаване в реализации ее справедливого требования о незамедлительном прекращении торгово-экономической и финансовой блокады острова со стороны США, а также исключении Кубы из американского списка "государств-спонсоров" терроризма", - сказано в заявлении на сайте ведомства.
Люди заправляются на АЗС в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
На Кубе полностью закончилось топливо
14 мая, 04:45
 
КубаРоссияСШАВ миреГаванаСергей ЛавровБруно Родригес Паррилья
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала