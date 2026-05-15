Лавров заявил о готовности России оказывать помощь Кубе на фоне блокады

- Глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности России оказывать поддержку Кубе на фоне экономической американской экономической блокады.
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей выразил готовность Москвы оказывать поддержку Гаване в ее требовании о прекращении американской экономической блокады острова, заявили в пятницу в МИД РФ.
"С российской стороны выражена готовность оказывать содействие Гаване в реализации ее справедливого требования о незамедлительном прекращении торгово-экономической и финансовой блокады острова со стороны США, а также исключении Кубы из американского списка "государств-спонсоров" терроризма", - сказано в заявлении на сайте ведомства.
