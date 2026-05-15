Лавров подтвердил готовность оказывать поддержку Кубе

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей выразил готовность Москвы оказывать Кубе политико-дипломатическую и материальную поддержку в условиях беспрецедентной эскалации вокруг острова, сообщили в МИД РФ.
"В условиях беспрецедентной эскалации ситуации подтверждена готовность оказывать Гаване соответствующую политико-дипломатическую и материальную поддержку", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
