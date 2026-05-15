НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая – РИА Новости. Украина является единственной страной, где официальный язык ООН запрещен к использованию во всех сферах жизни, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я уже упоминал как-то при общении с журналистами, Украина - единственная страна, где запрещен целый язык во всех сферах жизни, язык, являющийся официальным языком ООН", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на подходе к российским СМИ.
Министр добавил, что многие западные представители, которые общаются с Киевом, даже не упоминают о необходимости вернуться к соблюдению общецивилизационных правил в отношении языка и религии.
"В арабских странах никакой проблемы с ивритом не существует, в Израиле нет проблем ни с арабским, ни с фарси. Куда ни посмотрите по миру, где сосуществуют различные религии, различные традиции и цивилизации, а вот на Украине такое возможно", - добавил Лавров.