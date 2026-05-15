Лавров назвал Украину единственной страной, где запрещен язык ООН
10:34 15.05.2026 (обновлено: 10:54 15.05.2026)
Лавров назвал Украину единственной страной, где запрещен язык ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил, что на Украине запрещен язык, являющийся официальным языком ООН.
  • По словам Сергея Лаврова, Украина — единственная страна, где запрещен целый язык во всех сферах жизни.
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая – РИА Новости. Украина является единственной страной, где официальный язык ООН запрещен к использованию во всех сферах жизни, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я уже упоминал как-то при общении с журналистами, Украина - единственная страна, где запрещен целый язык во всех сферах жизни, язык, являющийся официальным языком ООН", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на подходе к российским СМИ.
Министр добавил, что многие западные представители, которые общаются с Киевом, даже не упоминают о необходимости вернуться к соблюдению общецивилизационных правил в отношении языка и религии.
"В арабских странах никакой проблемы с ивритом не существует, в Израиле нет проблем ни с арабским, ни с фарси. Куда ни посмотрите по миру, где сосуществуют различные религии, различные традиции и цивилизации, а вот на Украине такое возможно", - добавил Лавров.
Совещание глав МИД стран БРИКС проходит в Нью-Дели 14-15 мая. В нем принимает участие, в том числе, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
