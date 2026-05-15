Страны не теряют интереса к присоединению к БРИКС, заявил Лавров

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая - РИА Новости. Страны не теряют интерес к присоединению к БРИКС, несмотря на давление Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Не вижу снижения интереса к тому, чтобы пополнить ряды нашего объединения как в плане членства, так и с точки зрения присоединения к группе стран-партнеров", - добавил министр.