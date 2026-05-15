Страны не теряют интереса к присоединению к БРИКС, заявил Лавров
10:21 15.05.2026 (обновлено: 10:28 15.05.2026)
Страны не теряют интереса к присоединению к БРИКС, заявил Лавров

Лавров: страны хотят присоединиться к БРИКС, несмотря на давление Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны не теряют интереса к присоединению к БРИКС, заявил Сергей Лавров.
  • По словам Лаврова, нет снижения интереса к вступлению в БРИКС несмотря на давление Запада.
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая - РИА Новости. Страны не теряют интерес к присоединению к БРИКС, несмотря на давление Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Не вижу падения интереса к БРИКС в результате давления стран Запада, которые, особенно Соединенные Штаты, публично объявили БРИКС чуть ли не главным противником прогресса", - заявил Лавров по итогам своего визита в Индию и участия в СМИД БРИКС.
"Не вижу снижения интереса к тому, чтобы пополнить ряды нашего объединения как в плане членства, так и с точки зрения присоединения к группе стран-партнеров", - добавил министр.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
