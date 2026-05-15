Лавров: Индия настроена на увеличение поставок российских углеводородов

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Индия настроены увеличить поставки российских углеводородов.
"У нас общий настрой на увеличение поставок российских углеводородов, удобрений, сотрудничества в сфере мирного атома", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам.