Что Лаврентий Черниговский говорил о будущем России

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В середине XX века крестьянский сын из Чернигова описывал будущее так, словно видел его своими глазами. Это казалось абсурдом. Пока не начало сбываться. Что именно он предвидел?

Монах, переживший три эпохи

Преподобный Лаврентий Черниговский (в миру Лука Проскура) родился в 1868-м в крестьянской семье в Черниговской губернии. Отец умер рано. В 14 лет Лука стал регентом. Спустя восемь лет, после смерти матери, он отказался от наследства и ушел в монастырь. В 45 лет принял монашеский постриг под именем Лаврентий.

Его жизнь растянулась почти на столетие — он застал и расцвет империи, и кровь революции, и гонения на Церковь. Когда ему было уже за 70, добился открытия Троицкого собора в Чернигове. А в 1949-м, как утверждал Лаврентий, его посетил апостол Иоанн Богослов. Беседа длилась семь часов. Разговор касался будущего — и прежде всего судьбы России.

"Киев немыслим без России"

Лаврентий Черниговский жил на Украине. И предупреждал о том, что произойдет с его землей. В 1940-х годах он говорил настойчиво и строго: "Наши родные слова — Русь и русский. И обязательно нужно знать, помнить и не забывать, что было Крещение Руси, а не Крещение Украины". И добавлял: "Киев без великой России и в отдельности от России немыслим ни в каком и ни в коем случае".

"В Киеве никогда не было патриарха, — подчеркивал старец. — Патриархи были и жили в Москве".

Лаврентий говорил о будущих отступниках: "Когда появится малая свобода, будут открываться церкви, монастыри, и будут ремонтировать их, тогда все лжеучения выйдут наружу вместе с бесами и безбожниками тайными, и сильно на Украине ополчатся против канонической Православной церкви".

Дальше — еще конкретнее: "Тогда Киевский митрополит вместе со своими единомышленными архиереями и иереями сильно поколеблет Церковь русскую. Сам уйдет в вечную погибель, как и Иуда".

Храмы без Бога

Духовные чада вспоминали: старец часто заявлял, что мир стоит на пороге больших перемен. Старец говорил : "Незадолго до воцарения Антихриста и закрытые храмы будут ремонтировать, оборудовать не только снаружи, но и внутри".

Батюшка со слезами продолжал: "Все храмы будут в величайшем благолепии, как никогда раньше, а ходить в те храмы нельзя будет".

Царство, которого боится Антихрист

О России Лаврентий Черниговский говорил с радостью.

Схиархимандрит Феофан вспоминал, что батюшка улыбался и произносил : "Будет духовный взрыв! И Россия вместе со всеми славянскими народами и землями составит могучее Царство. Окормлять его будет Царь православный, Божий Помазанник".

Старец объяснял: в России исчезнут все расколы и ереси. "Гонения на православную Церковь не будет. Господь Святую Русь помилует за то, что в ней было страшное предантихристово время".