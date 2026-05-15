Рейтинг@Mail.ru
Что Лаврентий Черниговский говорил о будущем России - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 15.05.2026

Что Лаврентий Черниговский говорил о будущем России

© Public DomainПреподобный Лаврентий Черниговский
Преподобный Лаврентий Черниговский - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© Public Domain
Преподобный Лаврентий Черниговский
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В середине XX века крестьянский сын из Чернигова описывал будущее так, словно видел его своими глазами. Это казалось абсурдом. Пока не начало сбываться. Что именно он предвидел?

Монах, переживший три эпохи

Преподобный Лаврентий Черниговский (в миру Лука Проскура) родился в 1868-м в крестьянской семье в Черниговской губернии. Отец умер рано. В 14 лет Лука стал регентом. Спустя восемь лет, после смерти матери, он отказался от наследства и ушел в монастырь. В 45 лет принял монашеский постриг под именем Лаврентий.
Его жизнь растянулась почти на столетие — он застал и расцвет империи, и кровь революции, и гонения на Церковь. Когда ему было уже за 70, добился открытия Троицкого собора в Чернигове. А в 1949-м, как утверждал Лаврентий, его посетил апостол Иоанн Богослов. Беседа длилась семь часов. Разговор касался будущего — и прежде всего судьбы России.

"Киев немыслим без России"

Лаврентий Черниговский жил на Украине. И предупреждал о том, что произойдет с его землей. В 1940-х годах он говорил настойчиво и строго: "Наши родные слова — Русь и русский. И обязательно нужно знать, помнить и не забывать, что было Крещение Руси, а не Крещение Украины". И добавлял: "Киев без великой России и в отдельности от России немыслим ни в каком и ни в коем случае".
"В Киеве никогда не было патриарха, — подчеркивал старец. — Патриархи были и жили в Москве".
© Фото : Public domainПатриарх Московский Тихон
Патриарх московский Тихон - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© Фото : Public domain
Патриарх Московский Тихон
Лаврентий говорил о будущих отступниках: "Когда появится малая свобода, будут открываться церкви, монастыри, и будут ремонтировать их, тогда все лжеучения выйдут наружу вместе с бесами и безбожниками тайными, и сильно на Украине ополчатся против канонической Православной церкви".
Дальше — еще конкретнее: "Тогда Киевский митрополит вместе со своими единомышленными архиереями и иереями сильно поколеблет Церковь русскую. Сам уйдет в вечную погибель, как и Иуда".

Храмы без Бога

Духовные чада вспоминали: старец часто заявлял, что мир стоит на пороге больших перемен. Старец говорил: "Незадолго до воцарения Антихриста и закрытые храмы будут ремонтировать, оборудовать не только снаружи, но и внутри".
Батюшка со слезами продолжал: "Все храмы будут в величайшем благолепии, как никогда раньше, а ходить в те храмы нельзя будет".

Царство, которого боится Антихрист

О России Лаврентий Черниговский говорил с радостью.
Схиархимандрит Феофан вспоминал, что батюшка улыбался и произносил: "Будет духовный взрыв! И Россия вместе со всеми славянскими народами и землями составит могучее Царство. Окормлять его будет Царь православный, Божий Помазанник".
Старец объяснял: в России исчезнут все расколы и ереси. "Гонения на православную Церковь не будет. Господь Святую Русь помилует за то, что в ней было страшное предантихристово время".
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЛюди в парке "Зарядье" в Москве
Люди в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Люди в парке "Зарядье" в Москве
И добавлял: "Русского православного Царя-Самодержца будет бояться даже сам Антихрист. А другие все страны, кроме России и славянских земель, будут под властью Антихриста и испытают все ужасы и муки".
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала